Milano, giovane nordafricano accoltellato a morte: indagano i carabinieri

Aprile 9, 2023

Milano, 9 apr. (Adnkronos) – Accoltellamento mortale a Milano. Vittima un giovane marocchino di 22 anni, senza fissa dimora, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, tentato omicidio e porto abusivo di armi.

I Carabinieri sono al lavoro per acquisire ed analizzare le immagini di videosorveglianza di tutta la zona e per approfondire il profilo della vittima. Le indagini sono tese a ricostruire i fatti e verificare eventuali collegamenti con dinamiche criminali della zona.

L’uomo, notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112, è stato trovato agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena. I militari dell’Arma, che stavano già pattugliando la zona, sono arrivati subito sul posto e hanno allertato i sanitari che, quindi, hanno trasportato il soggetto, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Humanitas di Rozzano. Operato e poi ricoverato in terapia intensiva, è deceduto nel corso della notte.