Milano: gip respinge domiciliari, per Simba La Rue nuovo intervento alla gamba

Agosto 11, 2022

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, sarà trasferito dal carcere milanese di San Vittore all’ospedale San Gerardo di Monza dove verrà sottoposto, nei prossimi giorni, a un intervento chirurgico per riparare ai danni subiti alla gamba destra in un agguato, a colpi di coltelli, avvenuto il 15 giugno scorso a Treviolo (Bergamo). Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini che ha autorizzato a trasferire “nel più breve tempo possibile” il giovane trapper in ospedale, dopo essere stato sottoposto alla perizia del professor Marco Scaglione. Il giudice ha negato invece la richiesta di domiciliari presso la comunità Kairos di Vimodrone avanzata dal difensore Niccolò Vecchioni e a cui la procura aveva dato parere favorevole.