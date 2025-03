Milano: gip, ‘Stefania Nobile ha chiuso occhi per facili guadagni’, una minore tra le escort

4 Marzo 2025

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Gli arresti domiciliari per Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, sono giustificati “alla luce dei precedenti penali vantati e della personalità dimostrata”. E’ quanto emerge nelle esigenze cautelari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice delle indagini preliminari Alessandra Di Fazio. L’inchiesta ha portato ai domiciliari anche l’ex compagno e imprenditore milanese Davide Lacerenza e un collaboratore Davide Ariganello, per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga.

Nobile – deve escludersi che ha avuto un ruolo nella parte dell’inchiesta relativa al consumo di stupefacente – risulta la donna che amministra la Gintoneria, locale in via Napo Torriani finito sotto sequestro da parte della Guardia di finanza. Per la giudice l’imprenditrice è “a conoscenza di tutta l’attività illecita svolta all’interno del locale, non fa nulla per contrastare Lacerenza, con il quale sostanzialmente gestisce sia la Gintoneria che la Malmaison, ma anzi ‘chiude gli occhi’ di fronte a quella che è una palese attività criminosa pur di ottenere facili guadagni, al punto che appena dopo aver incassato i 70.000 da un cliente” – che chiama ‘sconosciuto’ perché sa che è stato sentito dalle forze dell’ordine – “ordina una nuova auto (oltre a compiacersi del fatto che con quell’incasso pagheranno i lavori del nuovo locale)”. Nelle conversazioni intercettate “emerge il ruolo di dominus della Nobile nell’ambito della Ginto Eventi srl, che, forte degli ultimi guadagni ottenuti” per le attività illecite prende anche a noleggio una Lamborghini a suo uso esclusivo.

Per la gip Di Fazio, invece, Lacerenza ha dimostrato “di essere particolarmente spregiudicato, assumendo una condotta di vita al di sopra delle regole, caratterizzata quindi da insofferenza al rispetto dei precetti penali, certamente acuita dall’uso smodato di sostanze stupefacenti”. Pur consapevole ormai che era in corso un’indagine nei suoi confronti, girava – lo scorso 31 gennaio – un video con un noto youtuber all’interno della Gintoneria mentre consumava droga e si intratteneva con giovani donne con abiti succinti. Nell’attività di prostituzione “era coinvolta anche una ragazza minorenne, alla quale, così come per le altre, Lacerenza offriva e cedeva sostanze stupefacenti, noncurante delle conseguenze che l’assunzione simultanea di alcol e droga avesse per la loro salute”. Ariganello è ritenuto invece la “longa manus di Lacerenza” e si è dimostrato “pronto a tutto pur di ottenere facili guadagni”.