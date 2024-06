Milano: giudici Sorveglianza, sì a permessi premio per Renato Vallanzasca

20 Giugno 2024

Milano, 20 giu. (Adnkronos) – I giudici milanesi della Sorveglianza hanno concesso i permessi premio a Renato Vallanzasca, per anni simbolo della mala milanese, accogliendo così la richiesta della difesa e di cui le parti avevano discusso solo ieri in aula, alla presenza dello stesso Bel René, attualmente detenuto nel carcere di Bollate.

Nell’istanza i legali, gli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, hanno ribadito il decadimento neurologico e cognitivo del proprio assistito, ma anche come proprio il poter frequentare (come fatto fino a pochi mesi fa) una struttura rieducativa avesse benefici per il 74enne. Si tratta di un primo passo positivo per la difesa, la procura generale si era opposta, che è a lavoro per chiedere (con un’altra istanza) la detenzione in una struttura sanitaria capace di prendersi cura di Renato Vallanzasca.