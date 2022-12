Milano: gruppo anarchici manifestano in centro per Alfredo Cospito

Dicembre 29, 2022

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Il questore di Milano ieri aveva emanato il divieto di manifestare in piazza Duomo, ma nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, circa 150 persone appartenenti all’area anarchica milanese si sono date appuntamento in una via poco distante, via Torino, per manifestare in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito.

Il dispositivo di ordine pubblico, partecipato dalla polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri, sta monitorando il raduno, impedendo che il gruppo acceda in piazza Duomo dove, come annunciato sui social, gli organizzatori avevano intenzione di effettuare il presidio malgrado il divieto del questore. I manifestanti sono stati quindi compattati dai reparti e indirizzati verso l’esterno della città.

Inevitabili le ricadute in termini di viabilità, che sono gestite dalla polizia locale.