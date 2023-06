Milano: il 24 e 25 giugno ‘Chocolove’, maestri da tutta Italia celebrano gelato al cioccolato

Giugno 17, 2023

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Arriveranno da tutta Italia i maestri del gelato che il 24 e il 25 giugno, a Milano, faranno vivere tutti i segreti del vero gelato artigianale al cioccolato. L’evento, ospitato a Palazzo Castiglioni, la sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, sarà una grande festa aperta alla città, ad ingresso gratuito.

In programma numerose masterclass dei grandi maestri del gelato e della pasticceria, oltre alla possibilità di degustare un’ampia gamma di gelati al cioccolato nel giardino del palazzo. Si parte sabato 24, alle 10.30; Davide Comaschi e il suo team di DaV Pastry Lab di Bergamo condurrà la prima lezione sul cioccolato e sul vero gelato al cioccolato: un viaggio alla scoperta di nuovi aromi e sensazioni. A seguire Andrea Riva di Gelart – L’arte nel Gelato presenterà Cioccolato Show con i suoi 32 gusti di gelato al cioccolato. Alle 14 Antonio Morgese della storica gelateria Rigoletto di Milano stupirà con la sua versione di gelato ChocoPassion.

Subito dopo da Torino Riccardo Ronchi della gelateria Mara dei Boschi (che ha un punto vendita anche a Milano) presenterà due gusti firmati: il Fondente e il Marotto il Gianduiotto Freddo. Roberta Wang e Mattia Delon de il Golosone di Lacchiarella faranno degustare il loro cioccolato bianco, bergamotto, pepe rosa. Alle 17 una lezione a quattro mani condotta da Stefano Dassie di Dassie Gelato Treviso che preparerà il suo cioccolato al gorgonzola e gin e Andrea Zingrillo della Gelateria Wally Milano con un gelato ‘Cioccolato alle 5 spezie’.

Domenica 25 giugno si inizierà sempre alle 10.30 con Sandra Del Giovane, due coni Gambero Rosso 2023, che porterà il gelato al cioccolato a base di acqua, un cult della sua gelateria Baldo a Lecce. Giuseppe Piffaretti (Mendrisio), Ambasciatore della Pasticceria d’Eccellenza Italiana (Apei), la nuova associazione del Maestro Iginio Massari, proporrà il gelato con cui ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo alla Coppa del Mondo di Gelateria. Stefano Ferrara (Roma), tre coni Gambero Rosso per il suo gelato al cioccolato, conduce una masterclass alle 14.30 dedicata al gelato al cacao crudo.

Alle 15.30 il Maestro pasticcere Denis Buosi di Apei presenterà il suo gelato al cioccolato prodotto grazie al progetto di Gelateria Sociale, inaugurato lo scorso marzo a Tradate, che ha come obiettivo la produzione di un gelato artigianale d’eccellenza, impegnando nel servizio persone con disabilità e donne vittime di violenza ospiti nelle Case Rifugio di San Carlo Società Cooperativa e Sociale. Chiuderanno la giornata due maestri della Pasticceria: Domenico Di Clemente di La Martesana, locale storico di Milano, che spiegherà le armonie del suo gelato al cioccolato e lampone e Luca Bellavia, che da Napoli porta nella città della Madonnina i migliori dolci e gelati partenopei e farà degustare il suo gelato al cioccolato ai sapori di Amalfi.

Mentre i maestri saranno sul palco per illustrare i segreti del gelato al cioccolato al pubblico che avrà prenotato la masterclass gratuita su www.chocolovemilano.it, gli altri visitatori potranno vivere il gelato al cioccolato nel giardino con un percorso degustazione, cuore di una raccolta fondi a favore del Comune di Faenza per supportare i territori colpiti dalla recente alluvione. Il percorso degustazione sarà possibile grazie all’acquisto di un artistico bicchiere con cucchiaino in ceramica al costo di 10 euro (fino ad esaurimento scorte) che corrisponde a 5 esperienze gelato. Oppure, grazie alla donazione di 5 euro, si potrà ricevere il pacchetto di 3 esperienze di gelato al cioccolato.