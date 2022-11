Milano: il 3 e 4 dicembre weekend di eventi per celebrare il panettone

Novembre 22, 2022

Milano, 22 nov.(Adnkronos) – Il primo fine settimana di dicembre segna l’appuntamento più atteso per gli amanti del Panettone: a Milano sono di scena i grandi pasticceri di ‘Artisti del Panettone’ e i loro celebri lievitati d’autore. Torna infatti la quarta edizione di ‘Happy Natale Happy Panettone’, l’evento gratuito che celebra il panettone artigianale, dolce simbolo del Natale, organizzato da Confcommercio Milano, con l’associazione Altoga e il Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di Food Media Factory, MNcomm, Apci-Associazione professionale cuochi italiani. La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi.

Due giorni di golosi appuntamenti aperti al pubblico, il 3 e 4 dicembre, a Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47), sede di Confcommercio Milano. All’interno della manifestazione si svolgerà la quinta edizione di ‘Artisti del Panettone’ che, il 4 dicembre, coinvolgerà il pubblico di appassionati prima con la premiazione dell’omonimo concorso, alle ore 12 e poi con degustazioni gratuite dei panettoni artigianali a partire dalle 14.30.

La domenica, in compagnia del gotha della pasticceria italiana, sarà anticipata da un sabato all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione della cultura delle feste con il ‘Christmas Day’ promosso da Confcommercio Milano in collaborazione con Apci, il maître chocolatier Davide Comaschi e la scrittrice Marina Marazza con ‘Il Natale a casa Manzoni’, un’anticipazione delle celebrazioni che si terranno nel 2023 per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Non mancherà, abbinata alle iniziative sul panettone, la mappa realizzata da camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per valorizzare il dolce simbolo di Natale e scoprire quali sono le pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare.