Milano: incendio in azienda materiale plastico interviene Arpa Lombardia per monitorare aria

Febbraio 28, 2024

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – A seguito dell’incendio scoppiato oggi in una ditta di Truccazzano, nel milanese, i vigili del fuoco di Milano hanno allertato Arpa Lombardia per monitorare la qualità dell’aria. La porzione di capannone coinvolta, circa cinquemila metri quadri di area, era destinata a deposito di materiale plastico. I tecnici sono intervenuti poco dopo le 17.15.

Dai primi rilevamenti dei tecnici del gruppo Base, effettuati con strumentazione portatile, è emerso che in aria sono attesi gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera. Sul posto è arrivato anche il gruppo specialistico di contaminazione atmosferica che, tenuto conto della direzione del vento, posizionerà il campionatore ad alto volume presso la frazione di Cavaione per misurare i parametri tipici della combustione di materiale plastico (diossine e idrocarburi policiclici aromatici).

Secondo i meteorologi dell’Agenzia, il cielo è molto nuvoloso con precipitazioni deboli e venti altrettanto deboli provenienti da est/sud est. In base alle previsioni fino alle 8 di domani mattina 29 febbraio il cielo continuerà a essere coperto con precipitazioni poco probabili. Arpa Lombardia è in stretto contatto con la prefettura di Milano e i sindaci dei Comuni coinvolti.