Milano: incendio in emporio cinese, disposta autopsia sulle tre vittime

13 Settembre 2024

Milano, 13 set. (Adnkronos) – E’ stata disposta l’autopsia sul corpo delle tre vittime morte nell’incendio, probabilmente doloso, avvenuto la scorsa notte in via Cantoni, zona Quarto Oggiaro, a Milano. A perdere la vita è stata Liu Yindjie, 18 anni a ottobre, il fratello Don Yindan, di un anno più grande, e Pan An, 24enne nato in Cina. Le vittime, dai primi riscontri, sono morte per le inalazioni derivate dai fumi sprigionati dalle fiamme. L’ipotesi, su cui lavora la procura, è che si sia trattato di un incendio doloso.

“La parte più colpita dal fuoco è quella più vicina all’ingresso, tanto che il calore ha danneggiato la struttura, mentre i muri in fondo al grande depositi di mobili e altri oggetti d’arredo risultano poco annerite” spiega chi ha avuto accesso all’interno.

Il corpo della minore è stato trovato ai piedi della scala, probabilmente ha tentati di raggiungere il solaio finestrato, mentre il più piccolo dei ragazzi era accanto al letto. Sulla dinamica indagano i vigili del fuoco e la sezione di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Tra i punti da chiarire se le vittime vivessero nel magazzino in pianta ‘stabile’ oppure se fosse li da pochi giorni, ospiti dello zio-titolare.