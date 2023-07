Milano: incendio in Rsa, 6 morti e due feriti gravi (2)

Luglio 7, 2023

(Adnkronos) – I pazienti più gravi (codice rosso) sono ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, i feriti (81 in tutto) sono stati distribuiti in 15 diverse strutture ospedaliere di Milano e hinterland, rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. “Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno paziente risulta ustionato” fanno sapere i soccorritori. Sono 14 le persone ospedalizzati in ‘codice giallo’, mentre 65 pazienti sono sottoposti ad accertamenti medici.

‘Casa per Coniugi’ è una residenza per anziani istituita nel 1955 e gestita da Proges – Società Cooperativa Sociale, come emerge nel sito web della struttura, destinata ad accogliere anziani – i posti letto accreditati sono 210 – con vari livelli di non autosufficienza, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Possono essere ospitati anche adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche. “La residenza si sviluppa in un edificio su tre piani ed è suddivisa in 12 nuclei (di cui due nuclei Alzheimer)”.