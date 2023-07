Milano: incendio in Rsa, verso iscrizioni per 4-5 persone entro la settimana

Luglio 10, 2023

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Saranno 4-5 le persone che verranno iscritte a Milano nel registro degli indagati per il rogo scoppiato nella Rsa ‘Casa dei coniugi’, in cui venerdì scorso hanno perso la vita sei anziani e sono rimaste intossicate 81 persone. La decisione arriva al termine di una riunione operativa in procura in cui si è deciso di procedere con “estrema cautela” e di “ridurre all’indispensabile il numero degli indagati”.

L’obiettivo, secondo indiscrezioni, è di arrivare alle prime iscrizioni già giovedì, in modo da consentire il giorno dopo le autopsie. Per ora c’è una prima informazione di garanzia per Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento, la quale avrebbe già ricevuto un verbale di identificazione.

Ci vorrà ancora tempo, invece, indicativamente qualche settimana, perché la procura abbia la relazione dei vigili del fuoco sulla possibile causa del rogo. La procura, l’inchiesta è affidata al pm Maura Ripamonti e all’aggiunto Tiziana Siciliano indaga per omicidio colposo, incendio e lesioni colpose.