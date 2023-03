Milano: incendio in una palazzina abbandonata, nessun ferito segnalato

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Incendio all’interno di una palazzina abbandonata, abituale rifugio di senzatetto, in via Quintiliano, a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 di questa mattina.

Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora da accertare e hanno coinvolto il quarto e il quinto piano, ma non sembrano esserci feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 5 mezzi e sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Presenti anche i sanitari del 118 e la polizia di Stato.