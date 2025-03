Milano: inchiesta Hydra, latitante arrestato in Colombia (2)

18 Marzo 2025

(Adnkronos) – L’arresto di Gregorini, alias ‘Dollarino’, nasce dalla collaborazione tra la polizia colombiana e i carabinieri di Milano che hanno avviato le attività di localizzazione del latitante. Arrivato in Colombia il 2 febbraio scorso proveniente da Panama, è stato rintracciato in un appartamento da lui affittato. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria colombiana, in attesa dell’avvio delle procedure estradizionali. È stato inoltre disposto il sequestro degli apparati elettronici in suo possesso per ulteriori approfondimenti investigativi.

“L’arresto di Gregorini – si legge nella nota firmata dal procuratore di Milano Marcello Viola – rappresenta un successo strategico nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, confermando l’efficacia della cooperazione internazionale tra forze di polizia nel contrasto ai latitanti di rilievo”.