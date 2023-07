Milano: investigatori a lavoro su chat telefono amica del figlio di La Russa

Luglio 7, 2023

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – “Il giorno dopo Leonardo si fa vivo via Instagram: ‘Io per paura non risposi'”. E’ uno dei passaggi, riportati dal Corriere della Sera, della denuncia della 22enne che accusa di violenza sessuale Leonardo La Russa, figlio 21enne del presidente del Senato Ignazio. Una rivelazione che apre un possibile scenario di indagine: gli investigatori, che hanno acquisito il cellulare della presunta vittima, analizzeranno tutti il contenuto: telefonati, messaggi o vocali che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto la sera dello scorso 18 maggio e poi denunciato il 3 luglio in procura a Milano.