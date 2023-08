Milano: la pesarese Renco costruirà nuovo campus universitario Statale in Mind

Agosto 1, 2023

Milano, 1 ago.(Adnkronos) – L’azienda pesarese Renco è entrata a far parte della compagine societaria capitanata dall’australiana Lendlease, che ha recentemente stipulato la concessione per la costruzione e gestione del nuovo campus dell’università Statale di Milano all’interno del distretto dell’innovazione Mind nato sulle ex aree Expo 2015. Renco è incaricata della realizzazione delle opere di progetto, di valore pari a circa 350 milioni di euro, a partire dalla fine del 2023 con una durata stimata di circa 40 mesi.

“Il nuovo campus di Milano nell’area ex Expo rappresenta un valore straordinario per la città e l’intera comunità -spiega il presidente di Renco, Giovanni Gasparini- e sarà un investimento sul futuro di Milano. Rappresenterà un luogo di formazione di eccellenza, di scoperta scientifica, di stimolo economico e di arricchimento culturale per l’intero territorio. Sono convinto che questo Campus contribuirà a forgiare una comunità più prospera, consapevole e inclusiva, e sono entusiasta di vedere come il suo valore si tradurrà in opportunità concrete per ciascun membro della comunità”.

Il progetto è concepito per rispondere ai fabbisogni di 15 dipartimenti di 4 facoltà tecnico-scientifiche tra cui Biologia, Chimica, Fisica, Geologia, su una superficie costruita di circa 210.000 metri quadri distribuita su 5 padiglioni e per una popolazione di addetti, utenti, visitatori di oltre 23.000 persone. Il Campus amplifica il concetto di ‘common ground’ ovvero la presenza al piano terra di spazi accessibili e ‘porosi’ con affaccio sugli spazi aperti garantito da vetrine, portici e aree coperte, consente di realizzare una continuità visiva e fruitiva fra le aree pubbliche del sito Mind e il campus. “Dal punto di vista impiantistico -sottolinea Giovanni Rubini, ad di Renco- si prevede l’utilizzo esclusivo di energia elettrica, 100% green energy, per la climatizzazione della nuova sede universitaria proveniente da sistema solare fotovoltaico sulle coperture, energia aeraulica, acqua di falda, rete distribuzione nazionale da fonti rinnovabili certificate. Il progetto punta ad ottenere il livello ‘gold’ nell’ambito della certificazione Leed”.