Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Sicura è la forte reprimenda rivolta da me a mio figlio per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato. Non mi sento di muovergli alcun altro rimprovero”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un passaggio della lunga nota con la quale interviene sulla vicenda che vede coinvolto il figlio 19enne, Leonardo, denunciato di violenza da una ragazza di 22 anni.