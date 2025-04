Milano: La Russa, ‘invito Sala a chiedere scusa a De Corato’

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Confermo, per filo e per segno, quanto ha dichiarato Riccardo De Corato sulla sua storia lavorativa a Milano, iniziata alla Face Standard e proseguita poi come funzionario in Regione come vincitore di concorso dopo che, divenuto dirigente del Fronte della gioventù del Msi, gli sarebbe stato estremamente pericoloso continuare a lavorare alla Face Standard, azienda base delle Brigate Rosse. Leggo di possibili strascichi giudiziari ma mi permetto invece di invitare il sindaco Sala ad ammettere semplicemente che ignorava la realtà e a chiedere quindi scusa a Riccardo De Corato, ritornando così al confronto anche duro ma serio e civile come noi di destra vorremmo fosse sempre con i nostri avversari politici, mai nemici personali”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.