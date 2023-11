Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Al senatore e vicepremier Matteo Salvini rivolgo la solidarietà mia personale e quella del Senato della Repubblica per le minacce di morte apparse oggi a Milano in piazzale Libia. Nulla giustifica questo continuo clima di odio e trovo quanto mai necessario fare ogni sforzo possibile per ripristinare un clima di civile e sereno confronto democratico”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.