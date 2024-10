Milano: ladro ucciso per Gratta e vinci, arrestato ‘venite, c’è un uomo che sta morendo’

17 Ottobre 2024

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – “Venite, c’è un uomo che sta morendo…”. Sono queste, in sintesi, le parole con cui il presunto assassino di Eros Di Ronza, si è rivolto al telefono ai soccorritori per farli intervenire, all’alba, in viale Giovanni da Cermenate a Milano a pochi passi dal bar dove il 37enne ha tentato una rapina. Sull’asfalto, accanto al corpo senza vita, è rimasto il bottino, diversi Gratta e vinci, mentre il complice, rimasto all’esterno del locale, è riuscito a fuggire e ora è ricercato dalla polizia.

Da una prima ricostruzione, l’indagine è coordinata dalla pm Maura Ripamonti, il ladro è riuscito a introdursi nel locale, ma a quel punto è scattata l’allarme. Il gestore e lo zio vivono a pochi passi dal bar e sarebbero scesi entrambi a controllare. A quel punto il 31enne avrebbe usato una forbice contro il ladro, la scia di sangue inizia nel locale e finisce in piena strada. Le forbiciate, alla fine dell’aggressione, saranno “almeno venti” sentenzia il medico legale.