Milano: ladro ucciso per Gratta e vinci, telecamera ha ripreso l’omicidio**

17 Ottobre 2024

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – L’omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso all’alba, con almeno venti forbiciate, mentre tentava di rubare dei Gratta e vinci in un bar di viale Giovanni da Cermenate, in zona Vigentino a Milano, è stato immortalato da una telecamera del locale che ha un angolo tabaccheria e che funziona anche come tavola calda. E’ un elemento che emerge nell’indagine della polizia coordinata dalla pm Maura Ripamonti.

La scena mostra inizialmente la vittima all’interno del locale, quindi le prime forbiciate e il tentativo di fuga in strada dove il 37enne viene colpito, di nuovo, ripetutamente. “Almeno venti forbiciate” è il primo responso medico legale. Per il delitto sono stati arrestati il gestore del bar e lo zio, entrambi di nazionalità cinese.