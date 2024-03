Milano: l’artigianato riparte da nuove generazioni, nasce festival Made in Italy

Marzo 12, 2024

Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Debutta a Milano il 23 marzo prossimo al Talent Garden Calabiana il Festival del Made in Italy, un progetto nato per sostenere il futuro dell’artigianato e della manifattura italiana e valorizzare i settori d’eccellenza riconosciuti a livello globale, mettendo al centro le nuove generazioni. L’evento è un’iniziativa di Eccellenza Italiana, la giovane startup che ha fatto della promozione digitale dell’Italia e delle aziende Made in Italy la propria missione, costruendo una community di oltre 600mila giovani che condividono la passione per le ricchezze umane e culturali del nostro Paese.

Con il sostegno di partner istituzionali come la Commissione europea, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Lombardia, UnionCamere Lombardia e il Comune di Milano, e con il supporto di Altagamma, Fondazione Cologni e Motor Valley la prima edizione del Festival del Made in Italy vedrà coinvolte realtà di spicco del panorama imprenditoriale italiano ed ospiti d’eccezione del panorama imprenditoriale italiano come Alessandro Barberis Canonico, Rossella Cerea, Fabio Novembre, Francesca Nonino e molti altri. È previsto un intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi e dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello.

“È un onore per noi far parte di questo evento che celebra l’alta artigianalità e favorisce il legame tra le nuove generazioni e il ricco patrimonio culturale italiano, un tema all’ordine del giorno per il nostro Paese”, ha commentato l’Assessora Alessia Cappello del Comune di Milano, che continua: “Sono inoltre entusiasta che questo Festival si svolga proprio a Milano, una città che incarna il meglio del design, della moda e del Made in Italy, dove la tradizione si incontra con l’innovazione. La cornice perfetta per un Festival che valorizza, promuove e tutela l’Italianità, attraverso la voce di una realtà giovane e digitale come Eccellenza Italiana”.