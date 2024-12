Milano: legale presenta legittimo impedimento, rinviato interrogatorio Fares

4 Dicembre 2024

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – L’interrogatorio di Fares Bouzidi è stato rinviato per le condizioni di salute del giovane che guidava lo scooter su cui Ramy Elgaml, 19 anni, è morto nel quartiere milanese Corvetto, mentre fuggiva dai carabinieri. Il legittimo impedimento è stato chiesto dalla difesa, l’avvocatessa Debora Piazza alla giudice Marta Pollicino. L’interrogatorio sarà dunque riprogrammato. Il giovane è agli arresti domiciliari per resistenza, per la fuga di otto chilometri in centro città, mentre è indagato per omicidio stradale insieme al vice brigadiere che guidava l’auto.