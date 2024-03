Milano: liti e risse tra gli avventori, questore sospende licenza a discoteca Pogliano

Marzo 15, 2024

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza di una discoteca di Pogliano Milanese, nell’hinterland del capoluogo lombardo.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Nerviano hanno notificato la sospensione alla titolare dell’attività in quanto tra il 2023 e il 2024 ci sono stati diversi interventi nei pressi del locale per liti e risse che hanno coinvolto i clienti. A gennaio dello scorso anno i militari di Arluno sono intervenuti presso la discoteca per la segnalazione di una discussione e successiva colluttazione avvenuta all’interno del locale tra tre avventori e gli addetti alla sicurezza, a seguito della quale uno dei tre clienti aveva riportato delle lesioni; lo scorso ottobre, poi, ad intervenire erano stati i carabinieri di Parabiago per una lite nel parcheggio del locale tra due ragazzi che, insieme ai rispettivi gruppi di amici, avevano cominciato a litigare all’interno della discoteca. L’episodio era culminato con il ferimento a sprangate di uno dei giovani, finito in ospedale in prognosi riservata.

Sempre ad ottobre, poco distante dall’ingresso della discoteca, un minore era stato aggredito a calci e pugni dopo aver rifiutato di dare una sigaretta a tre ragazzi appena usciti dal locale. A dicembre, invece, a seguito di una lite tra due clienti all’interno della discoteca sono dovuti intervenire i militari di Nerviano. Uno dei due litiganti era stato colpito alla testa con un bicchiere, finendo in ospedale. Lo scorso febbraio, infine, i carabinieri sono intervenuti con diversi equipaggi nei parcheggi poco distanti dal locale, per una rissa tra svariate persone, durante la quale una persona era stata accoltellata alla coscia. Il locale era tra l’altro già stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza, di cui tre emessi durante l’attuale gestione e due durante la precedente, per analoghe problematiche.