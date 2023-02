Milano: luogo di ritrovo di pregiudicati, sospesa licenza bar di San Giuliano Milanese

Febbraio 17, 2023

Milano, 17 feb.(Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione di un bar in via Papa Giovanni XXIII, a San Giuliano Milanese.

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio, dal momento che a seguito di diversi controlli, tra dicembre 2021 e dicembre 2022, è risultato frequentato da soggetti con vari precedenti penali e di polizia.

I militari erano intervenuti più volte sul posto per risse tra gli avventori, disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno dei residenti, fino a notte inoltrata.