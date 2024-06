Milano: Lupi e Colucci interrogano Salvini su riqualificazione immobili

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi con il deputato Alessandro Colucci hanno presentato un’interrogazione al ministro Matteo Salvini durante il question time alla Camera dei deputati. Al responsabile delle infrastrutture chiedono quali iniziative intenda assumere per assicurare la riqualificazione del patrimonio immobiliare, soprattutto nella città di Milano, anche favorendo interventi di demolizione e ricostruzione che impediscano l’aumento del consumo di suolo.

La domanda arriva dopo le nuove leggi sui bonus edilizi e l’incertezza interpretativa delle norme del settore edile, con l’Ance che vede la riduzione degli investimenti nel settore vicina al 30% e con le inchieste che investono alcuni cantieri milanesi e la richiesta di massa di trasferimenti nel Comune di Milano dopo l’ipotesi di danno erariale, scaturito dalle mancate entrate per oneri di urbanizzazione. Una perdita valutata dalla giunta Sala in 100 milioni, con il blocco di decine di pratiche edilizie in attesa di chiarimenti normativi e il dimezzamento delle richieste di permessi di costruzione. A questo risponderà il ministro Salvini.