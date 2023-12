Milano: Lupi, ‘sconcerto per ripetersi fatti violenti’

Dicembre 14, 2023

roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Sono solidale, insieme a tutto il gruppo di Noi moderati, con la direttrice dell’agenzia LaPresse Alessia Lautone. Condanniamo fermamente l’attacco, gestuale, verbale e fisico, da lei subito nelle vie del centro di Milano. È solo uno, e non l’ultimo, di una serie di fatti violenti che stanno interessando la città, e crea sconcerto che proprio Milano sia in testa a classifiche sull’indice di criminalità predatoria, con quasi 7mila reati denunciati ogni 100 mila abitanti e denunce in crescita”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. “Ogni cittadino -aggiunge- deve poter essere libero di circolare nelle vie della propria città, senza dover temere per la propria incolumità. Bisogna investire sulla sicurezza”.