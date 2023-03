Milano: mangia tiramisù e muore, in atti video cena e audio della vittima ‘ho paura’

Marzo 23, 2023

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Un video degli ultimi istanti e poi l’audio della chiamata al 112. Ci sono anche questi documenti agli atti dell’inchiesta sulla morte di Anna la ventenne che ha perso la vita – dopo dieci giorni di coma all’ospedale San Raffaele – dopo aver mangiato un tiramisù vegano contenente proteine del latte, a cui era allergica, in un ristorante di corso Garibaldi, in centro a Milano, lo scorso 26 gennaio.

In particolare, da quanto si apprende, le immagini sono delle telecamere interne del locale e riprendono la sala in cui la giovane ha cenato con il fidanzato, prima consumando un hamburger poi addentando un boccone del dolce che potrebbe esserle stato letale. Era la prima volta che la ragazza mangiava quel ‘Tiramisun’ che potrebbe averle causato lo shock anafilattico, mentre aveva già consumato la maionese presente nel panino, salsa contenente uova a cui era allergica ma in misura molto inferiore rispetto ai latticini. Agli atti dell’indagine c’è anche la telefonata fatta dal giovane ai soccorsi da cui, a quanto si apprende, si sentirebbe in sottofondo la vittima ripetere ‘Ho paura…’.

Le immagini e l’audio raccontano gli ultimi istanti della ventenne e potrebbero contribuire a chiarire quanto accaduto nel locale. Nell’inchiesta, condotta dal Nas dei carabinieri e dall’Ats (Agenzia tutela salute) e coordinata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, gli indagati – tra cui l’azienda produttrice -, rispondono, a vario titolo, di omicidio colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Da quanto emerso la produzione degli alimenti – vegani e non – sarebbe stata fatta senza quelle accortezze e quelle regole di produzioni richieste per garantire la sicurezza del prodotto.