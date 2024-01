Milano: mangia tiramisù e muore, pm chiude indagini, in due a rischio processo

Gennaio 26, 2024

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – E’ stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, al titolare e alla socia responsabile delle linee produttive della Glg srl, già destinatari nei giorni scorsi della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività inerenti la preparazione di alimenti per il consumo umano. Si tratta di madre e figlio, Giovanna Anoia e Giuseppe Loiero, titolari del laboratorio da cui uscì il tiramisù ‘contaminato’ con mascarpone costato la vita – la sera del 26 gennaio 2022 in un ristorante di corso Garibaldi a Milano – ad Anna Bellisario, la ragazza di soli 20 anni gravemente allergica alle proteine del latte.

L’ipotesi contestata, si legge nella nota della procura di Milano, è “la cooperazione colposa” nell’omicidio della giovane. Le altre posizioni inizialmente iscritte nell’indagine di cui è titolare il pm Gaglio “sono state stralciate e in relazione alle stesse si è proceduto con richiesta di archiviazione, essendosi escluso l’efficienza causale delle relative condotte nella determinazione dell’evento mortale”. Si tratta dei titolari delle aziende produttrici di altri alimenti consumati dalla vittima quella sera, contenenti proteine dell’uovo cui pure la ragazza era allergica, ma in forma molto bianda, e che dunque non hanno avuto alcun ruolo nell’insorgere dello schock anafilattico, nonché del titolare dell’esercizio commerciale dove la ragazza ha cenato insieme al fidanzato.