Milano: Marziale (Odm) su prof aggredita, ‘urge revisione processo penale minorile’

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – “L’incidenza statistica di atti di bullismo, sempre più ascrivibile alla voce criminalità più che devianza, all’interno delle scuole italiane, è tale da non poter essere liquidata con riflessioni tese a conferire importanza soltanto alla prevenzione, pertanto urge immediatamente una revisione del processo penale minorile dove la repressione trovi cittadinanza tanto quanto forte è il livello di offesa da parte di troppi adolescenti”. Così il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, commenta l’aggressione di una docente ad opera di uno studente sedicenne.

“Siffatti episodi -spiega Marziale- non sono sporadici, per fortuna non sempre così efferati, ma ogni santo giorno molti docenti vengono presi di mira e oltraggiati. Se non si ricorre al più presto alla deterrenza, si arriverà ad un punto tale da dover istituire in ogni plesso scolastico un posto di pubblica sicurezza”.

“L’adolescenza -prosegue il sociologo- è un’età difficile, ma non è una malattia, per cui ricorrere ad una deterrenza che ‘faccia scuola’ è da considerarsi un diritto dovuto a qualsiasi soggetto in età evolutiva chiamato a rispettare i doveri che la vita quotidiana impone nel processo di socializzazione quotidiana. Il buonismo contemplato da un codice penale minorile vetusto, datato 1988, urge di una revisione immediata, perché sono decenni che tanti specialisti entriamo nelle scuole per dare una mano in termini di prevenzione ed i risultati sono sotto gli occhi di chiunque”.