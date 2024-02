Milano: metro frena per evitare un uomo finito sui binari, feriti diversi passeggeri**

Febbraio 20, 2024

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Incidente questa mattina sulla linea rossa della metropolitana di Milano: poco dopo le 9, per cause ancora al vaglio degli investigatori, un uomo è finito sui binari alla stazione Gambara, in direzione Sesto. Proprio in quel momento era in arrivo un convoglio, che ha frenato bruscamente senza riuscire ad evitare l’impatto. L’uomo è morto sul colpo, mentre alcuni passeggeri che erano a bordo del treno sono caduti a terra riportando contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu con un’automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Tra i passeggeri, una donna di 48 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo, mentre una ragazza di 32 anni è stata trasferita al Buzzi. Altri due passeggeri, una donna di 54 anni e un uomo di 59 sono stati valutati, ma non ospedalizzati.