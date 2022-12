Milano: minaccia con un martello gruppo di clochard, arrestato

Dicembre 31, 2022

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – Un giovane di 23 anni di origine egiziana è stato arrestato per aver minacciato con un martello un gruppo di clochard. E’ accaduto nella serata di ieri a Milano.

Il fatto è avvenuto in Largo Augusto, in pieno centro, intorno alle 18.45. Gli agenti della volante sono intervenuti su richiesta dei colleghi del commissariato Centro che prestavano servizio in borghese. Il giovane, con precedenti, è stato sorpreso mentre si stava avvicinando ad alcuni clochard seduti su una panchina con un grosso martello in pugno, ma è stato bloccato prima che potesse colpire qualcuno di loro. Accortosi della presenza dei poliziotti, ha avuto il tempo di afferrare una bottiglia di vetro e scagliargliela contro, ma è stato immobilizzato e arrestato.

Il giovane è stato arrestato per resistenza.