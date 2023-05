Milano: Mind ospiterà presìdi sicurezza con carabinieri e gdf, siglata intesa in prefettura

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – L’Arma dei carabinieri e la guardia di finanza avranno un insediamento fisso a Mind, il distretto dell’innovazione nell’area di oltre un milione di metri quadri che nel 2015 ha ospitato l’Expo di Milano. Lo stabilisce un protocollo d’intesa siglato oggi alla prefettura di Milano tra il ministero dell’Interno, la Regione Lombardia, i comuni di Milano e Rho, la legione ‘Lombardia’ dei carabinieri, il comando regionale della guardia di finanza, Arexpo, società proprietaria dell’area e Lendlease che ha in concessione la porzione dell’area su cui sorgeranno le caserme. “Questo protocollo -spiega il prefetto di Milano Renato Saccone- è frutto di un lavoro importante e paziente di limatura che mette insieme procedure estremamente complesse che ciascun ente deve rispettare per prefigurare un importante presidio delle forze dell’ordine che si inserisce nel più ampio progetto Mind”. Si tratta di “un progetto strepitoso che ha in sé caratteristiche di qualità di livello internazionale”. Per questo, aggiunge, “vorrei ringraziare la Regione Lombardia e il presidente Fontana, che ha creduto, investito e sostenuto fortemente quest’opera”.

Con il presidio all’interno di Mind, le forze dell’ordine potranno assicurare un maggior controllo del territorio anche sui 16 Comuni vicini, per una popolazione di oltre 320mila abitanti: “Attraverso l’insediamento a Mind si va a rinforzare la presenza dei carabinieri e della guardia di finanza a beneficio della nostra città in termini di sicurezza -afferma il Sindaco di Rho Andrea Orlandi-. Il gruppo carabinieri Rho avrà finalmente la sua sede definitiva che potrà riunire in un unico luogo la parte amministrativa con la parte operativa del gruppo. Rimarrà la compagnia e la stazione dei carabinieri di Rho vicino al Parco Europa a cui si aggiungerà una nuova stazione dei carabinieri dedicata a Mind”. Orlandi ricorda poi che “grazie ad Expo erano state reperite le risorse per realizzare il commissariato di Rho-Pero in via Nazario Sauro, molto più accessibile per i cittadini rispetto alla sede all’interno di Rho Fiera. Ebbene, anche in questo ultimo caso, per il Comune non sono previsti costi, ma solo benefici derivanti da un maggior numero di presidi delle forze dell’ordine sul nostro territorio”.

I sottoscrittori dell’accordo hanno deciso di garantire a Mind un adeguato e permanente presidio di ordine e sicurezza pubblica in ragione dello sviluppo che sta caratterizzando questa area che arriverà ad avere un presenza quotidiana di 80mila persone al giorno. Questo grazie a ‘funzioni pubbliche’ come l’Ircss ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, Fondazione Human Technopole, già operanti e alla futura realizzazione del campus delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano a cui si aggiunge una rilevante presenza di aziende private e altre funzioni rivolte al sociale o alla formazione professionale. Le strutture di carabinieri e guardia di finanza sorgeranno nella parte di Mind che confina con Palazzo Italia in prossimità di Piazzale Expo 2015. Il costo previsto dei lavori è di circa 13,5 milioni di euro, di cui 3,8 milioni garantiti da un contributo di Regione Lombardia mentre l’ammontare rimanente sarà a carico di Arexpo a cui Lendlease trasferirà a titolo gratuito la proprietà superficiaria delle aree interessate dall’intervento.