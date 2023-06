Milano: morto suicida Rosario Curcio, era uno dei killer di Lea Garofalo

Giugno 30, 2023

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Rosario Curcio, uno dei killer di Lea Garofalo, uccisa dalla ‘ndrangheta nel 2009 perché aveva deciso di testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno per il controllo dell’attività malavitosa in Lombardia, è morto suicida nel carcere milanese di Opera.

L’uomo, che stava scontando l’ergastolo per l’omicidio della testimone di giustizia, è stato trovato impiccato alle sbarre della sua cella nella tarda mattinata di mercoledì scorso. Il poliziotto di servizio intervenuto lo ha trovato ancora in vita; ha quindi lanciato l’allarme e Curcio è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano, dove è morto qualche ora dopo.