Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Da parte della Camera dei deputati, della presidenza, assoluta vicinanza a chiunque in questo momento sta soffrendo per quello che è accaduto stanotte” a Milano. Lo ha affermato il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, presidente di turno dell’Assemblea, in apertura di seduta.