Ottobre 27, 2022

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – “Il Comune di Assago esprime il proprio dolore per le vittime di questa terribile aggressione. Nonostante non sia facile prevedere atti improvvisi, bisogna comunque che vi sia, all’interno dei posti pubblici con grande affollamento, il rinforzo della vigilanza”. Così Graziano Musella, presidente del Consiglio comunale di Assago, sindaco per oltre 30 anni del comune dell’hinterland milanese, commentando l’aggressione all’interno del centro commerciale Milanofiori.