Milano: nuove aree Mind aprono alla città, Lendlease conclude prima fase sviluppo

19 Marzo 2024

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – Lendlease inaugura a Mind, Milano Innovation District, il cantiere per la costruzione nella zona ovest di edifici nuovi, adibiti a uso misto, residenziale e commerciale, denominata Westgate e conclude lo sviluppo del Mind Village. In occasione della cerimonia di taglio del nastro del cantiere, che si è tenuta questa mattina, Lendlease ha consegnato alla città la prima fase dello sviluppo privato denominata Mind Village, nata dalla rigenerazione degli edifici ex Expo 2015, e ha annunciato l’avvio di una nuova fase di sviluppi nel distretto.

L’evento si è tenuto alla presenza di Giancarlo Tancredi per il Comune di Milano, del sindaco di Rho, Andrea Orlandi e con la partecipazione straordinaria del sottosegretario del ministero delle Finanze, Lucia Albano. L’incontro è stato introdotto e moderato da Stefano Minini che ha assunto in Lendlease il ruolo di project director – Ecosystems (Europe), con l’incarico di lanciare l’ecosistema dell’innovazione nato a Mind sui progetti di Lendlease a scala europea.

“Fin dall’inizio del progetto di 99 anni -ha affermato Minini- la nostra sfida è stata quella di costruire a Mind una città all’avanguardia, un’area completamente decarbonizzata, votata all’innovazione e attenta alle esigenze e al benessere di chi la abita oggi e la abiterà domani: lavoratori, medici, professionisti, ricercatori, studenti di oggi e quelli del futuro campus universitario. Mind è un progetto ambizioso e di lungo periodo inquadrato in una partnership pubblico privata dove Lendlease in qualità di partner privato, ha l’onore e la responsabilità di costruire, coinvolgendo investitori istituzionali, uno dei distretti che meglio rappresenta Milano nel mondo. Grazie al lavoro condotto finora, l’ecosistema di Mind conta centinaia di realtà pubbliche e private (di cui oltre 50 già insediate) ed è diventato un modello di riferimento che, come gruppo multinazionale, stiamo esportando sulla rete globale dei nostri progetti e sviluppi partendo da quelli già lanciati a Londra”.

Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease, ha presentato i nuovi sviluppi nel distretto. Mind è già a regime ed entra nel pieno del suo sviluppo vissuto da oltre 7000 persone al giorno (includendo pazienti e personale dell’Ircss Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio) e sede di uffici, laboratori e imprese di oltre 40 organizzazioni private. Inoltre, con l’avvio dei nuovi cantieri del Campus dell’Università Statale e del Westgate, lo sviluppo raggiungerà così oltre un terzo del totale di Mind–più di 1 milione di metri quadri di superficie complessiva.

“A soli tre anni dall’avvio dei lavori, e a due anni dalla prima apertura al pubblico -ha affermato Zichichi, illustrando i nuovi sviluppi- abbiamo terminato il polo multifunzionale Mind Village e iniziato a sviluppare una nuova area. Oggi partiamo con gli sviluppi degli edifici strategici nel Westgate, MoLo e Horizon, cui seguirà l’avvio per la costruzione degli altri edifici previsti, anche residenziali, in funzione degli accordi commerciali che vanno concludendosi. Oggi restituiamo un nuovo pezzo di città, che amplifica la vocazione urbana di Mind: un’area di Milano che ora comprende non solo spazi di lavoro, ma anche luoghi di ritrovo, spazi pubblici, ristoranti, scuole, palestre, spazi per eventi e un supermercato, tutti caratterizzati dalla vocazione per l’innovazione e la sperimentazione di soluzioni volte a migliorare l’esperienza dell’utente e gli impatti ambientali. L’obiettivo è testare a Mind tecnologie che verranno applicate su larga scala in città e in tutto il mondo”.

L’inaugurazione della nuova area di Mind e l’avvio dei cantieri di Westgate è stata anche l’occasione per annunciare la prossima edizione della Mind Innovation Week, il festival dell’innovazione, che si terrà dal 5 all’11 maggio. Giunta alla seconda edizione, la kermesse ha visto l’anno scorso oltre 6000 persone per 6 giorni partecipare agli oltre 100 eventi. La Mind Innovation week, che si concluderà sabato 11 maggio, sarà il momento per presentare la seconda edizione del bilancio annuale dell’ecosistema di Mind.