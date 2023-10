Milano: oltre mille presenze alla Wine Week, presenti 50 aziende e oltre 150 etichette

Ottobre 16, 2023

Milano, 16 ott.(Adnkronos) – Cinquanta aziende vitivinicole di diverse regioni, oltre 150 etichette, un migliaio di partecipanti alle degustazioni e migliaia di calici serviti sulla Confagri Wine Boat ai Navigli e alla serata finale a Palazzo Bovara. Il bilancio della Milano Wine Week, spiega Confagricoltura, si è rivelato fondato su una formula vincente: l’edizione 2023 della manifestazione ha permesso infatti alle aziende di raggiungere una platea ancora più ampia di consumatori, in gran parte stranieri. Il battello brandizzato verde e bianco ha attraversato quotidianamente il Naviglio Grande con numerose corse della durata di un’ora ciascuna, durante le quali i passeggeri potevano assaggiare i vini abbinati ad alcune specialità gastronomiche delle varie regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio, Calabria e Campania.

La formula è stata apprezzata anche per aver permesso ai produttori di raccontare di persona il territorio e le peculiarità dei vini, non limitandosi a servirli. Oltre alle degustazioni per il pubblico, sulla Wine Boat di Confagricoltura si sono svolti B2b con una decina di buyer provenienti da Regno Unito, Thailandia, Corea del Sud e Stati Uniti. A Palazzo Bovara, in centro, Confagricoltura ha poi firmato la giornata conclusiva dell’intera kermesse con i vini della provincia di Latina e un tour tra le bontà enogastronomiche dell’Agro Pontino.

“Siamo molto soddisfatti di aver messo in contatto i nostri viticoltori con buyer internazionali, in un ambiente accattivante e informale -afferma Annamaria Barrile, direttore generale di Confagricoltura- e ancor di più che ci sia stata un’ottima risposta dalla cittadinanza alla quale abbiamo proposto un consumo consapevole e informato, per scoprire attraverso il vino la bellezza dei nostri territori e le bontà gastronomiche che ci rendono famosi nel mondo”.