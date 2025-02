Milano: omicidio Jhoanna Quintanilla, corpo gettato subito dopo il delitto

11 Febbraio 2025

Milano, 11 feb. (Adnkronos) – La procura di Milano non esclude che Pablo Gonzalez Rivas possa essersi liberato del corpo della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla subito dopo averla uccisa. E’ la nuova ipotesi su cui si lavora dopo che le ricerche, ormai in corso da qualche giorno nell’area di Cassano d’Adda, non stanno dando nessun risultato, nonostante l’impiego di carabinieri, vigili del fuoco e droni.

Le telecamere mostrano il 48enne – alle ore 2.45 – mettere nell’auto il borsone contenente il cadavere della babysitter di 40 anni, risalire nell’appartamento e poi l’uomo spostare l’auto nel box. I movimenti dell’arrestato, tra casa e garage, proseguono fino alle ore 3.32. Il sospetto, tutto da verificare, è che possa aver lasciato il cadavere non lontano da piazza dei Daini, in zona Bicocca, dove la coppia conviveva da sei anni e non di averlo spostato solo nel pomeriggio del 25 gennaio.

Intanto, i primi accertamenti scientifici nel monolocale hanno restituito una casa in ordine, pulita a fondo con prodotti con candeggina, ma in cui i reagenti hanno rilevato tracce biologiche, si tratta di tracce che escludono che l’uomo l’abbia uccisa a coltellate o si sia accanito sul corpo per metterlo nel borsone. Ci vorrà tempo, invece, per analizzare gli oggetti sequestrati nell’appartamento, così come il contenuto del cellulare, del pc e dei conti correnti dell’uomo accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla convivenza e di occultamento di cadavere.