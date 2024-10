Milano: omicidio Rozzano, gip convalida fermo, 19enne resta in carcere

14 Ottobre 2024

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo di Daniele Rezza, 19 anni, accusato dell’omicidio aggravato di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, ucciso con una coltellata al petto tra giovedì e venerdì notte lungo viale Romagna a Rozzano, comune alle porte di Milano. Interrogato stamane in carcere, il giovane resta dietro le sbarre, il difensore non aveva avanzato richieste diverse rispetto alla custodia cautelare in carcere, dopo la confessione resa a poche ore dal delitto il cui movente è una rapina finita male.