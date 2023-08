Agosto 9, 2023

Milano, 9 ago. (Adnkronos) – Un uomo italiano di 53 anni si sarebbe buttato dal quarto piano a Milano, in via Palanzone gettandosi sull’inferriata interna dopo aver colpito con un fendente la madre 86enne rinvenuta deceduta in camera da letto. Sul posto sta intervenendo la polizia.