Milano: ordine avvocati, ‘politica si faccia carico di San Vittore, servono interventi urgenti’

6 Settembre 2024

Milano, 6 set. (Adnkronos) – “A San Vittore si registra un sovraffollamento di oltre il 247% – le condizioni detentive e di chi lavora all’interno dell’istituto sono drammatiche. È un mondo inimmaginabile e lontano per i cittadini, ma di cui le istituzioni si devono fare carico unite. La realtà del carcere non ha bisogno di strumentalizzazioni o rappresentazioni di propaganda”. Lo afferma il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia a poche ore dall’ultima tragedia dietro le sbarre di San Vittore dove un 18enne di origini egiziane è morto carbonizzato nell’incendio che sarebbe stato appiccato dal ragazzo e dal suo compagno di cella.

“È fondamentale mettere in campo un lavoro istituzionale unitario, che vada oltre le appartenenze politiche. In gioco c’è il nostro senso di umanità e di civiltà. Non vi è alcun dubbio sul fatto che i reati debbano essere puniti; il punto è affrontare le reali necessità di un mondo complesso. Occorrono interventi del governo decisi e urgenti anche dal punto di vista dell’aumento del numero di personale specializzato in grado di affrontare gli aspetti psichiatrici e che si affianchi alla polizia penitenziaria” conclude la Lumia.

“Negli anni la popolazione carceraria è notevolmente mutata, oggi i detenuti per reati comuni sono persone che sono ai margini della società, affetti da gravi disagi psichici e tossicodipendenti – commenta Beatrice Saldarini coordinatrice della Commissione carcere dell’Ordine degli avvocati di Milano -. In una realtà come la casa circondariale di San Vittore le emergenze non riguardano “solo” il sovraffollamento, bensì la drammatica composizione della popolazione carceraria a cui il personale deve fare fronte senza disporre dei mezzi adeguati. Quando si parla di carcere è necessario approfondire il tema, considerandone le differenti realtà che lo compongono”.