Milano: Pd, ‘felici e orgogliosi per garanzia Comune su centri estivi’

Marzo 31, 2023

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – “La notizia di oggi che il Comune di Milano garantirà al 100% anche nel 2023 il servizio dei propri centri estivi, ci rende felici”. Lo scrivono in una nota le consigliere e i consiglieri del Partito Democratico del Comune di Milano, aggiungendo: “Siamo anche orgogliosi di aver partecipato a questo successo, insieme al resto della maggioranza, destinando ad essi 500mila euro, tramite un emendamento al bilancio”.

“L’eccellenza assoluta dei centri estivi comunali milanesi, in termini pedagogici, educativi e ludici -sottolineano gli esponenti dem milanesi- è una risorsa fondamentale che non poteva andare perduta, anche in relazione all’importanza che essa assume nel permettere ai genitori di lavorare nel periodo di chiusura delle scuole. Ringraziamo quindi l’assessora Scavuzzo e l’intera Giunta per questo risultato. Rimane fermo il nostro impegno nella direzione di politiche attive a sostegno di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e delle loro famiglie”. In tal senso, concludono, “i nostri sforzi nella futura fase di riassestamento di bilancio andranno indirizzati a recuperare i fondi di diritto allo studio”.