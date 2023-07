Milano: Peluffo (Pd), ‘su dramma Rsa sconcertante tentativo Fdi di rovesciare verità’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “La piccola macchina del fango che Fratelli d’Italia sta cercando di attivare a seguito della drammatica tragedia che ha riguardato gli ospiti della Casa di riposo di via dei Cinquecento è davvero sconcertante. In momenti di dolore e lutto come questi dovremmo tutti stare in silenzio e semmai aiutare la magistratura ad accertare le responsabilità. Ci vediamo invece costretti a intervenire di fronte al grave rovesciamento della verità”. Così, in una nota, Vinicio Peluffo, deputato segretario regionale del Partito democratico in Lombardia ha risposto a Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, che, ha ricordato, “ha attaccato l’esternalizzazione delle cinque Rsa del comune di Milano attribuendo la cosa Beppe Sala e Pierfrancesco Majorino. Oggi lo ha ripreso perfino il senatore Gasparri”.

“La cosa sconcertante – ha spiegato – è che l’esternalizzazione delle Rsa è del 2008, ed è stata votata dalla Giunta Moratti, il 21 novembre 2008 presenti al voto alcuni esponenti di Fratelli d’Italia tra cui proprio De Corato”. “Tale manovra peraltro si è realizzata (e non poteva peraltro essere altrimenti) in coerenza con le regole definite da Regione Lombardia, storicamente governata dalla destra”, ha concluso Peluffo.