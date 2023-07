Milano: per 73% imprese M4 porterà benefici, prossimo obiettivo collegare Malpensa con Av

Luglio 1, 2023

Milano, 1 lug.(Adnkronos) – Linea M4 della metropolitana milanese, dall’aeroporto di Linate fino a piazza San Babila: una buona notizia per le attività del terziario. Lo rileva il sondaggio realizzato da Confcommercio Milano (dati elaborati dall’Ufficio Studi) al quale hanno risposto complessivamente 768 imprese (l’80% nell’area milanese: maggiori risposte da dettaglio non alimentare, 21%; attività di agenzia e rappresentanza 19%; ristorazione e servizi alle imprese 12%).

Il 73% delle imprese di Milano città ritiene che il prolungamento della M4 – e poi la sua finalizzazione – avrà un impatto economico positivo. Percentuale che si alza fortemente, l’87%, per gli operatori che risiedono nelle vicinanze della linea della Metropolitana 4 dove comunque si sono vissuti, negli anni, i disagi per la cantierizzazione (che ora persistono in particolare nell’area Sant’Ambrogio-De Amicis). Con i bandi comunali sono stati finora erogati alle imprese oltre 6,4 milioni di euro.

I settori dove la ricaduta sarebbe maggiormente positiva sono ricettività (82%), ristorazione (81%), dettaglio non alimentare (79%). L’incremento del giro d’affari viene valutato entro il 10% dal 57% delle imprese milanesi. Il giudizio sull’impatto economico positivo dell’M4 che da Linate arriva nel centro di Milano resta, il 56%, tenendo anche in considerazione le opinioni espresse dalle attività fuori il capoluogo che hanno risposto al sondaggio.

Il collegamento diretto Linate – centro città avrà anche benefici in termini di maggiore attrattività turistica per l’area dove l’impresa risiede? Sì per il 54% delle attività cittadine, il 58% per le imprese vicine all’M4. L’aeroporto di Linate ha un tetto di 18 voli all’ora (dato Sea): il maggiore impatto positivo viene stimato sull’incremento del servizio pubblico nella mobilità con un minor traffico automobilistico.

A regime la Metropolitana 4 (stime Atm), nei giorni feriali avrà 300.000 passaggi giornalieri e 90 milioni all’anno. Linate – piazza San Babila in meno di un quarto d’ora, ma anche il collegamento con Malpensa andrebbe rafforzato: l’89% delle imprese vorrebbe l’alta velocità.

“Per il sistema imprenditoriale -afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio- il collegamento della Metropolitana 4 tra Linate e San Babila è un risultato importante che rafforza l’attrattività di Milano. In particolare le imprese del terziario milanese si aspettano un impatto economico positivo che potrebbe alleviare le perdite e i disagi subiti per i cantieri aperti in questi anni. Prossimo obiettivo: collegare Malpensa con l’alta velocità per una Milano sempre più globale”.