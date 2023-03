Milano: pg Milano, condannare Di Fazio a 12 anni per violenze sessuali

Marzo 21, 2023

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – Il pg di Milano Laura Gay ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per Antonio Di Fazio, il manager accusato di sei casi di violenza sessuale, tra cui quello della ex moglie per il quale risponde anche di lesioni, stalking e maltrattamenti. Per l’accusa l’uomo avrebbe agito con uno schema ben preciso: dopo aver carpito la fiducia delle vittime, le drogava con benzodiazepine e, infine, dava sfogo “alle sue perversioni”.

L’8 aprile scorso in primo grado il gup Anna Magelli, al termine del rito abbreviato, aveva condannato Di Fazio a 15 anni e 6 mesi. Lo ‘sconto’ nella richiesta di pena di oggi è legato alla continuazione riconosciuta per tutte le violenze sessuali, mentre nella prima condanna il caso con vittima una studentessa era stato conteggiato a parte portando quindi a una pena maggiore. L’uomo, presente in aula, si trova ai domiciliari in una struttura di cura. A prendere la parola ora in aula sono le parti civili, mentre la difesa dell’imputato parlerà nell’udienza del 5 giugno prossimo.