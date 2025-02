Milano: pg, ‘nessuna necessità di effettuare nuova perizia su Alessia Pifferi’ (2)

10 Febbraio 2025

(Adnkronos) – “Questa documentazione della difesa, successiva al deposito della perizia, è nel contenuto non idonea a inficiare il contenuto della perizia” aggiunge la rappresentante della pubblica accusa Lucilla Tontodonati che ribadisce, più volte, che neppure lo stesso consulente della difesa sostiene la piena incapacità di intendere e volere dell’imputata Pifferi. Il consulente di parte nulla di sostanziale dice per mettere in discussione la perizia effettuata in primo grado. In subordine, se la corte dovesse decidere per una nuova perizia, la procura generale chiede che venga affidata allo stesso Elvezio Pirfo, lo psichiatra che ha firmato la prima perizia.