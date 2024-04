Milano: Pifferi, ‘mia figlia regalo più bello che la vita potesse farmi’**

12 Aprile 2024

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “Non c’è minuto o giorno in cui non penso a mia figlia Diana, non ho mai negato a mia sorella di vederla. Diana è venuta al mondo all’improvviso, non sapevo di essere incinta, l’ho accettata è stata il regalo più bello che la vita potesse regalarmi”. Lo afferma, nelle sue dichiarazioni spontanee, Alessia Pifferi accusata dell’omicidio della figlia Diana di soli 18 mesi.

“I miei familiari sapevano delle problematiche che avevo ma non mi hanno mai detto nulla, se crescendo me ne avessero parlato non so che metodo di cura avrei potuto fare ma mi sarei curata e penso che oggi sarei ancora con Diana e non ci troveremmo in questa situazione drammatica” aggiunge nel suo intervento durato circa dieci minuti.