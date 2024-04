Milano: pm, 12 vittime Beccaria, celle specifiche per pestaggi

22 Aprile 2024

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Sono 12 le presunte vittime dei pestaggi all’interno del carcere minorile Beccaria di Milano che hanno portato all’arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria da parte della squadra Mobile e della stessa Penitenziaria. Pestaggi che, secondo quanto ricostruito in conferenza stampa in procura, avveniva in un ufficio specifico, poi per lavori di ristrutturazione, in “altre celle definite dai ragazzi celle di isolamento, naturalmente prive di telecamere” spiegano i pm Cecilia Vassena e Rosaria Stagnaro.