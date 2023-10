Milano: pm, architetti Boeri e Zucchi hanno nascosto conflitto d’interesse (2)

Ottobre 11, 2023

(Adnkronos) – Boeri e Zucchi “al fine di eseguire” la turbata libertà degli incanti – di cui rispondono in concorso tutti i cinque indagati – sono accusati anche di “false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” in merito alla dichiarazione resa all’amministrazione comunale. Interrogati sui profili di potenziale conflitto di interesse nella gara pubblica relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Biblioteca europea indetto dal Comune di Milano, “affermavano falsamente l’assenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e di conflitto di interesse nella ‘dichiarazione di conferma di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse'” richiesta dal bando di gara e presentata alla stazione appaltante l’11 luglio 2022, giorno in cui si proclama la cordata vincitrice.