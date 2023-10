Milano: pm, ‘arrestato per omicidio Di Nardo ha tentato fuga a Malpensa’

Ottobre 21, 2023

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Un’amicizia nata circa un mese fa, poi sfociata in un delitto per soldi. E’ la storia che, dalle prime ammissioni di Domenico Livrieri si nasconde nell’omicidio della vicina di casa Marta Di Nardo. Lui 46 anni, già noto per sequestro di persona e violenza sessuale, in cura per tossicodipendenza e problemi psichiatrici, è accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 60enne, anche lei in cura in una struttura psichiatrica, quindi di averla nascosta in una botola sopra la porta della sua cucina in via Pietro da Cortona, in un palazzo Aler.

Tagliata in due all’altezza della vita, la morte della donna – viste le condizioni del corpo – risalgono al giorno della scomparsa ossia il 4 ottobre scorso, quando c’è l’ultima telefonata tra i due: lui la chiama alle 8.28 del primo mercoledì del mese. Contro l’uomo, che ha ammesso di averla accoltellala al collo, quindi di aver infierito sul corpo (con dei coltelli da cucina sequestrati) per poterla nascondere, c’è anche un tentativo di fuga: il 16 ottobre, si legge nel provvedimento di fermo del pm di Milano Leonardo Lesti, è andato all'”aeroporto di Malpensa, a bordo di un taxi, verosimilmente nel tentativo di allontanarsi dal territorio nazionale, non riuscito probabilmente per la mancanza di idonee fonti economiche”.

Nell’indagine “emergeva inoltre che, in occasione del viaggio a Malpensa, si disfaceva del proprio apparato telefonico, con tutta probabilità per non essere rintracciato, consegnandolo al tassista che lo aveva portato a Malpensa, in pegno della corsa non pagata”. E i soldi, la caccia al bancomat della vittima, sarebbe il movente che ha armato la mano del 46enne che dopo aver ucciso avrebbe trovato più volte riparo a casa della donna – anche per sfuggire al cattivo odore presente nel suo appartamento, a dire degli inquirenti – prima di liberarsi delle chiavi della casa della vittima, dopo aver già buttato la scheda sim del telefono della 60enne.